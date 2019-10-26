فيديو.. شاهد الحركة المرورية داخل نفق الأزهر من الاتجاهين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نفق الأزهر، اليوم السبت، انسيابا فى حركة المرور أمام القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وظهرت سيولة مرورية متحركة بالمسطح الأرضى بميدان الأوبرا، الأمر الذى لم يؤثر على الحركة المرورية لمن يسلك النفق فى الاتجاهين.
ومن جانبهم، يبذل رجال المرور جهودا ضخمة لسحب حركة السيارات من النفق، وفك التكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى مداخل ومخارج النفق، وعبور المواطنين للطريق بشكل أسرع حتى لا تؤثر على حركة السيارات داخل النفق.
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