وزارة الطيران تكافئ موظفا عثر على 40 ألف جنيه وسلمها للسلطات بمطار القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كافأت وزارة الطيران المدني، موظفا بالشركة الخاصة بعربات نقل الحقائب بمطار القاهرة الدولى تقديرا لأمانته. كان الموظف يدعى هشام سليم قد عثر على حقيبة بداخلها مبلغ 40 ألف جنيه فى ساحة انتظار السيارات وقام على الفور بتسليمها إلى السلطات المختصة. وقد استجاب وزير الطيران المدنى لما طلبه الموظف الأمين بعلاج أخيه المريض بمستشفى مصر للطيران. ويتوجه العاملون بشركة ميناء القاهرة الجوى بخالص الشكر والتقدير لوزير الطيران لاستجابته لعلاج شقيق الموظف الامين الذى يحتاج إلى إجراء عملية جراحية دقيقة.

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