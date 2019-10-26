التنمية المحلية توجه المحافظات باستمرار الطوارئ 48 ساعة تحسبا لتقلبات الطقس

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وذكر ببان للوزارة مساء اليوم، أن الوزير وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة خلال الـ48 ساعة القادمة والتأكيد على رفع درجة الاستعداد لمنع حدوث كوارث فى المناطق الساخنة.
وقامت غرفة عمليات الوزارة صباح يوم السبت برصد ومتابعة الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الخفيفة المتقطعة على بعض المحافظات والتأكيد على المحافظات والأحياء التى تواجه أحوال طقس متغيرة بالاستعدادات وعمل الاجراءات اللازمة لمواجهه أى مشكلة من تراكم المياه والذى يؤدى لإعاقة حركة المرورية وحركة السير.
وأكدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات على استقرار حالة الطقس والاستعداد التام لمواجهة أى طوارئ خلال 48 ساعة القادمة كما تم رفع كفاءة جميع محطات الصرف على مستوى المحافظات والتى تعمل بكامل طاقتها وأن هناك استعداد فنى كامل وأطقم مهندسى تشغيل لحل أى مشكلة تتعرض لها المحطات وبأسرع وقت وأعلى كفاءة.
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