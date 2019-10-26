شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة.. نافذة الطلاب على سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة واحدة من 3 جامعات تكنولوجية انطلقت بها الدراسة مع بدء العام الحالى، وذلك فى إطار سعى الدولة ممثلة فى وزارة التعليم العالى للنهوض بالتعليم الفنى وآلياته، والتى تقوم على التدريب والتجارب المعملية بشكل أكبر من الدراسات النظرية كباقى الجامعات التكنولوجية.

Advertisements

هذا التقرير المصور يعكس أهميه هذا النوع من التعليم على اعتبار أنه السبيل الآمن لتوفير فرص عمل لشباب مصر فى الداخل والخارج، عن طريق تسليط الضوء على الجامعة التكنولوجية بمنطقة القاهرة الجديدة كنموذج لمراحل تطوير التعليم الفنى.

ويبرز التقرير أقسام الجامعة التكنولوجية التى تهدف لتغيير الصورة المجتمعية النمطية عن التعليم الفنى، لما تحويه من تخصصات الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس، والأوتوترونكس، أما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالدلتا ( قويسنا ) بها تخصصات تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس، والأوتوترونكس، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بها تخصصات تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.