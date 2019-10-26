محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
قرر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مكافأة" هشام سليم" عامل بالشركة الخاصة بعربات نقل الحقائب بمطار القاهرة الدولى تقديرا لأمانته، بعدما عثر على حقيبة بداخلها مبلغ 40 ألف جنيه في ساحة انتظار السيارات وسلمها على الفور للسلطات المختصة.
وافق "المصري" على طلب العامل بعلاج شقيقه بمستشفى مصر للطيران والذي يحتاج إلى إجراء عملية جراحية دقيقة.
وقالت وزارة الطيران في بيان اليوم، إنها تحرص على مكافأة العاملين المتميزين بالشركات، نظرا لأمانتهم وتميزهم في العمل، وذلك كحافز لباقي زملائهم للتميز في العمل، وأداء كل موظف للعمل المنوط به.
كانت هذه تفاصيل خبر "الطيران" تكافئ عاملا سلّم حقيبة راكب بداخلها 40 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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