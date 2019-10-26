مصر تسلم سجل "ضيف الشرف" لمعرض بلجراد للكتاب لرومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تسلم مصر سجل ضيف الشرف لمعرض بلجراد الدولي للكتاب في نسخته ٦٥ لعام ٢٠٢٠ إلى رومانيا، بحفل الختام الذي يقام مساء غد الأحد بقاعة المعارض الدولية بصربيا.

يقدم الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق ندوة عن كتابة ملكات مصر يناول خلالها ٢٢ ملكة جلسن علي عرش مصر وفترة حكمهن.

كما يلقي الضوء على أول سيدة تحكم في تاريخ البشرية (مريت نيت من عام ٢٩٣٩ الي ٢٩٢٩ قبل الميلاد).

كما يتناول الكتاب وضع المرأة ومكانتها في مصر القديمة وتأثيرها في السياسة والاقتصاد والمجتمع وفق ما صرح به الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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وأكد الحاج علي في بيان اليوم، أن الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وافقت على إهداء الجانب الصربي عددا من عناوين الكتب المصرية باللغات العربية والانجليزية والصربية بعد أن أبدى مسئولين صربيين رغبتهم في اقتناء بعض العناويين ووضعها في المكتبة الوطنية ومتحف الكتاب ببلجراد ووصفوها بكنوز المعرفة .

وكانت مصر قد عقدت عدة لقاءات فكرية وثقافية في مختلف المجالات الثقافية والفنية ومناقشة للكتب المترجمه الي الصربية والتي شهدت حضورا كثيفا من رواد المعرض ومنها ندوة عن ديوان "سوق الله" لطارق الطيب - صربيا في عيون مصرية لعمر الجويلي سفير مصر في صربيا - الأدب المصري الكاتبه مي خالد ومنصور عز الدين وسلوي بكر.

كما عقدت لقاءات عن مراكز الابداع للفنان خالد جلال تناول أهمية مراكز الإبداع في إثراء الساحة الفنية في مصر ودعم وزارة الثقافة المصرية للمبدعين الشباب.

كما تحدث الدكتور احمد عواض عن تاريخ السينما المصرية ومراحل تطورها خلال اكثر من مائة عام بجانب العديد من الانشطة الفنية التفاعليه التي قدمت بالجناح المصري منذ انطلاق المعرض والتي تهدف الي التعرف علي الثقافة والتراث المصري منها ورش للخط العربي لمحمد بغدادي ، الرسم الفرعوني والألوان للفنان هاني شمس وعروض لخيال الظل والارجوز .