ضبط 25 قطعة سلاح و4 كيلو بانجو خلال حملة أمنية بساحل سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجه قطاع الأمن العام حملة أمنية بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن، استهدفت أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم. وأسفرت الجهود عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري بحوزة 25 متهمًا، كما تم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام، تنفيذ 5 أحكام جنايات بإجمالي 5 متهمين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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