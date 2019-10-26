نشرة الحوادث المسائية.. إعلان الطوارئ وتخفيف إعدام متهم وجريمتين عائليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"جثة وثري عربي مزيف".. بائع يقتل زوجته بمساعدة أصدقائه في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض العثور على جثة ربة منزل مكبلة بالحبال، وملقاة بمياه ترعة الشرقاوية بشبين القناطر.

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"الدم بقى ميه".. أب يمزق جسد ابنه وطليقته بسكين في دمياط

طعن أب بإحدى قرى محافظة دمياط، مطلقته وابنه بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية نشبت بينهم، بمنزل الأسرة بمركز الزرقا، وجرى إخطار قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ.

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شاب ينتحر بربط عنقه في "مروحة السقف".. ووالده: المخدرات السبب

تخلص شاب، من حياته، بعدما شنق نفسه بواسطة حبل علقه بمروحة سقف داخل غرفة نومه بمسكن أسرته بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

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ضبط راكبة أجنبية حاولت تهريب قطع أثرية ترجع للعصر الروماني بمطار الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزتها عدد 2 قطعة أثرية، بمطار الأقصر.

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الفدية مليون جنيه بدون قتل.. كيف خطط طالب الصيدلة لاختطاف طفل بالغربية؟

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالغربية، من ضبط المتهمين باختطاف طالب وإعادته سالما لأسرته.

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ضبط أدوية مستوردة محظور تداولها داخل صيدلية بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط صيدلية غير مرخصة، وبداخلها كميات كبيرة من العقاقير المخدرة والطبية المؤثرة على الصحة النفسية والمنشطات المهربة جمركياً.

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بعد إعلانها 3 أشهر.. ماذا يعني فرض حالة الطوارئ بالبلاد؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الأحد 27 أكتوبر الحالي، ولمدة 3 أشهر.

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"أسلحة وأجهزة لاسلكي وملابس عسكرية".. ضمن أحراز متهم باعتناق "أفكار داعش"

استعرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أحراز المتهمين باعتناق أفكار داعش، وضمت الأحراز سلاحين ناريين، وثلاث طلقات، كانت بأحراز المُتهم مصطفى سعيد.

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محكمة النقض تخفف إعدام 6 متهمين إلى المؤبد بقضية "كمين الخصوص"

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتخفيف إعدام المتهمين بقضية "كمين الخصوص" إلى المؤبد بعد قبول الطعن المقدم منهم.

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الجنايات تقضي بالإعدام شنقًا لمتهم في قضبة "خلية الوراق الإرهابية"

قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالإعدام شنقًا لمتهم، والسجن المؤبد لمتهم آخر، والسجن 5 سنوات لمتهمين، وبراءة متهم بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.

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جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 7 متهمين في خلية "داعش الجيزة" لـ 23 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، لجلسة 23 نوفمبر لسماع الشهود.

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