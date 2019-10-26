أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب بقيمة ربع مليون جنيه خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط 8 قضايا تهريب ضُبط خلالها "ملابس أجنبية الصنع، أدوية، أجهزة صوت، ورق طباعة" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 272,181 جنيه.

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وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية تهريب، وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 56 قضية متنوعة من بينها "مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح، تربح وفساد وظيفي ورشوة".

ونجح رجال المرور في رصد 877 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذ رجال مباحث تنفيذ الأحكام 258 حكم قضائي متنوع، كما تم ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.