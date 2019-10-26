بسبب الميراث.. أخ يطلق النار على شقيقه بمساعدة نجله في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على عامل وإصابته بطلق خرطوش بالقليوبية.

وردت إشارة لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بوصول عامل، مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة، سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص، مصاب برش خرطوش، وتم حجزه للعلاج.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و كلٍ من (شقيقه - عامل - مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة "مصاب بجرح قطعي بالرأس"، نجل شقيقه، عامل، مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعي بالرأس" وذلك حال تواجدهم بين منطقة المرج بالقاهرة ودائرة القسم، بسبب خلافات بينهم على الإرث، تطورت لمشاجرة قام على أثرها المجني عليه بالتعدي على المتهمان بسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" محدثاً ما بهما من إصابات، مما أثار حفيظة الثاني فقام بإحضار سلاح ناري "فرد خرطوش" وإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه محدثاً إصابته وفرا هاربان.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الثاني ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن "فرد خرطوش محلي الصنع".

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.