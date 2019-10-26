ضبط آثار وسلاح ومخدرات.. ماذا قدمت الداخلية خلال 7 أيام؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وأسفرت الجهود خلال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (114 متهم) وبحوزتهم 37 قطعة أسلحة نارية، 10 قطع سلاح أبيض.

وضُبط 923 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 1027 متهم وبحوزتهم 157,574 كيلو جرام من الحشيش المخدر، 292,025 كيلو جرام بانجو، كمية من مخدر الأفيون وزنت 11,270 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 26,619 كيلو جرام، 935 جرام من مخدر الفودو، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 16,030 كيلو جرام، 46973 قرص مخدر مختلف الأنواع، كما تم تنفيذ 5431 حكم قضائي متنوع، ضبط 1506 قضية متنوعة أخرى.

وضُبط في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة 679 قطعة سلاح ناري عبارة عن "جرينوف، 113 بندقية آلية، 117 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"، 50 طبنجة، 398 فرد محلي الصنع، 2959 طلقة مختلفة الأعيرة، 1637 قطعة سلاح أبيض".

كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهم 6 مسدس، 6 فرد محلي الصنع، 50 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 خزينة، أدوات وأجزاء التصنيع، كما نفذت الأجهزة الأمنية 454052 حكم قضائي.

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وأثمرت الجهود في مجال التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط 25 تشكيلاً عصابياً ضموا 83 متهماً، ارتكبوا 105 حادث سرقة متنوع، 249 قضية أحداث، إعادة 25 سيارة مُبلغ بسرقتها، كشف غموض 46 حادث أبرزها "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وضبط مرتكبيها بإجمالي 91 متهماً.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 71157 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال أسبوع، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد "51,825,651" مليون جنيه.

كما تم ضبط 264461 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 38215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 223 قيادة تحت تأثير مخدر، 6388 موقف عشوائي.

وضُبط في مجال أمن الموانئ 36 قضية تهريب، 172 قضية متنوعة أبرزها (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة وذخائر)، وفي مجال الأمن السياحي تم ضبط 2714 قضية ومخالفة في مجالات مختلفة منها (الحفر والتنقيب عن الآثار، حيازة آثار والاتجار بها).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.