مصر | حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزته ربع كيلو هيروين في التبين

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أمرت النيابة العامة بالتبين بحبس أربعة أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها.

يذكر أن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت أثناء مرورها بطريق الكريمات بدائرة القسم من ضبط (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية)، حـــال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (كمية مخدر الهيروين المخدر وزنت 250 جرام- مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترف ثلاثة منهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وأقر الرابع باقتصار دوره على مساعدتهم أثناء نقل المضبوطات نظير تحصله على مواد مخدرة من المتهمين بقصد التعاطى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.