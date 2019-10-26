مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. الإعدام شنقا لمتهم في "خلية الوراق" وسقوط متهمي "الجنس الروحاني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. الإعدام شنقا لمتهم في "خلية الوراق" وسقوط متهمي "الجنس الروحاني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"أسقطهم الجنس".. حبس المعالج الروحاني والتشكيل العصابي بالجيزة



أفاد مصدر داخل النيابة، عن تفاصيل جديدة حول سقوط معالج روحاني وسرقته على أيدى تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات و4 رجال ويدعوا "ر" 33 عامُا و"م" 39 عامًا و"س" 41 عامًا و"ع" 38 عامًا بالجيزة، أن هناك سيدتان قاموا بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" لاستدراج زبائنهم لسرقتهم، وكانت أحد ضحياهم المعالج الروحاني ويدعى "ص. ع" البالغ من العمر 46 عامًا.



أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم علي المتهمين،في إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.. بان قضت بمعاقبة المتهم عادل خلف بالإعدام شنقًا. أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم علي المتهمين،في إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت.. بان قضت بمعاقبة المتهم عادل خلف بالإعدام شنقًا. عاجل.. الإعدام شنقًا لمتهم في "خلية الوراق الإرهابية"



استعرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة أحراز المتهمين باعتناق أفكار داعش، وضمت الأحراز سلاحين ناريين، وثلاث طلقات، كانت بأحراز المُتهم مصطفى سعيد.