أخبار مصر | أميرة أبو شقة: حزب الوفد يتبنى حل مشكلات المرأة الصعيدية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أميرة أبو شقة: حزب الوفد يتبنى حل مشكلات المرأة الصعيدية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة أميرة أبوشقة، المُنسق العام لمبادرة الوفد مع المرأة، خلال الاجتماع التحضيري، المنعقد اليوم السبت، لتدشين آخر محطات مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظات "الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان"، إن المبادرة هي استكمال لمبادرة "الوفد مع الناس"، وكانت الانطلاقة من الجيزة التي لاقت إشادة كبيرة من المواطنين والأحزاب الأخرى.

وأوضحت أميرة، أن كل فرد من خلال مكانه وموقعه بطرح الأفكار وتنظيم تنفيذها يستطيع أن يقدم الكثير والكثير للوطن والمواطن، مُشيرة إلى أن المرأة في الصعيد تواجه مشكلات صعبة وكثيرة تحتاج إلى تضافر الجهود لحلها من خلال خطط زمنية يتبناها حزب الوفد لحلها.

وأكدت أن الهدف من مبادرة الوفد مع المرأة بحث مشكلات المرأة التي تختلف من محافظة لمحافظة وبيئة لبيئة وظرف لظرف، والتي تحتاج إلى خطة مُستمرة تحت إشراف لجنة متابعة لتنفيذ المبادرة بعد إطلاقها، فالانطلاقة تعني طرق الأبواب لحل مشكلات المواطن من خلال منظومة بتكوين حلقة وصل بين المواطن والأجهزة المسئولة من خلال حزب الوفد الذي يسعى لتحقيق مصلحة المواطن، وليس الشو الإعلامي.

