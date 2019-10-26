أخبار مصر | أبوشقة: نتطلع لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة تفوق 25%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوشقة: نتطلع لتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة تفوق 25% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، خلال الاجتماع التحضيري، المنعقد اليوم السبت، لتدشين آخر محطات مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظات "الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان"، إن حزب الوفد له وجه الصدارة في العمل السياسي المحترف المحترم باحترام الجميع، بدلالة أن هناك شخصيات محترمة على أعلى مستوى تنضم للحزب آخرهم كان اللواء سعد الجمال.

وأكد أبوشقة، أن من يطرق باب الوفد ليس من فراغ ولكن يطرقه بعد دراسة واعية تؤكد قوة هذا الحزب، لافتًا إلى أن هناك عدد كبير من النواب أصحاب الشعبية الكبرى، وتاريخ برلماني مُشرف سينضمون إلى الحزب لتمثيله تمثيلًا مُشرفًا، مُشيرًا إلى أن التواجد في الشارع والاستعداد لخوض الانتخابات في أي وقت، هي مقومات وسمات الحزب السياسي القوي، ومن لا يفعل ذلك لا يُحاول التزرع بالعمل السياسي، مشددًا على ضرورة الوعي الكامل بكل القضايا التي تدور على الساحة السياسية كما قام حزب الوفد مؤخرًا بالرد على إساءات وجرائم أردوغان من خلال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الوفد.

وطالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الوزراء والمحافظين باستخدام سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع المواطنين، مُوضحًا أن الباب المغلق يعيق معرفة مشكلات وشكاوى المواطنين، ويولد انفجارات شعبية، مؤكدًا أن تلك الفترة تحتاج المسئول السياسي الذي يهتم بمصلحة المواطن ويتواصل معهم، مُذكرًا أن إطلاق مبادرة الوفد مع المرأة، هو تأكيد من حزب الوفد على أن المرأة ليست نصف المجتمع وإنما هي المجتمع أجمع، مشيرًا إلى أن اختيار أسيوط لإطلاق المبادرة في الصعيد، لأنها تعتبر قلب الصعيد.

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وأوضح "أبو شقة" أنه عندما كنا أمام استحقاق دستوري على تمثيل المرأة بنسبة 25% في البرلمان، وأن ذلك يصعب تنفيذه في الصعيد، وهو ما يحتاج إلى دحره بجهود المرأة في الصعيد لتكون جديرة بالتمثيل في البرلمان وتساوى مع الرجل في هذا المجال، قائلا: "أوصي بوضع هذه الفكرة نصب الأعين لتنهض النسبة لأكثر من ذلك"، مُضيفا أن بيت الأمة يتطلع إلى تمثيل المرأة في البرلمان بأكثر من تلك النسبة المقررة، فالمرأة أثبتت كفاءتها في كل المجالات، وكان للمرأة المصرية شرف الوقفة جنبًا إلى جنب مع الرجل في ثورة 1919، وسقطت شهيدات، كما كانت رائدات للحركة المصرية، حيث وقفت المرأة مع الرجل للتصدي إلى الاحتلال.

كما أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، إن الحزب أطلق مبادرة "الوفد مع الوفديين" لعقد لقاءات أسبوعية مع كل محافظة لنكون أمام المشكلات الخاصة بالوفد وبالمحافظة لأن ذلك هو صميم العمل السياسي.

وأكد رئيس حزب الوفد، على اهتمام بيت الأمة بكوادره وقياداته على تبني مشكلات المواطنين خاصة، وأن الوفد يمتلك هيئة برلمانية على أعلى مستوى يشهد لها الجميع، حيث تم اختيار أفضل 25 نائبًا كان من بينهم 10 نواب وفديين.