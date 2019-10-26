أخبار مصر | "أبوشقة": مقومات أي حزب هو التواجد مع المواطنين.. والمرأة الوفدية لها الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوشقة": مقومات أي حزب هو التواجد مع المواطنين.. والمرأة الوفدية لها الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خلال الاجتماع التحضيري، المُنعقد اليوم السبت، لتدشين آخر محطات مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظات "الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان"، إن المرأة الوفدية لها الصدارة والوعي والفهم السياسي الذي يفوق الكثير من سيدات أخرى، لديها تصميم وإرادة على احتلال المرتبة الأولى والمقدمة في كل مكان وفي جميع المجالات.

وأكد أبو شقة، أن مشهد حزب الوفد في الشارع السياسي كان له دلالة في أن الوفديين جميعًا شبابًا ونساءً ورجالًا وشيوخًا على قلب وإرادة وتصميم شخص واحد وهو حماية هذا الحزب، مُشيرًا إلى أنه يعمل على حماية الحزب، قائلا: "ليس لدي ما أخشاه لأخفيه، وأتعامل مع أرض الواقع، لأنني أؤمن بالمصلحة العامة، وما يعنيني في المقام الأول حماية الحزب والوفديين".