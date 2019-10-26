أخبار مصر | "أبوشقة": مقومات أي حزب هو التواجد مع المواطنين.. والمرأة الوفدية لها الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوشقة": مقومات أي حزب هو التواجد مع المواطنين.. والمرأة الوفدية لها الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد أبو شقة، أن مشهد حزب الوفد في الشارع السياسي كان له دلالة في أن الوفديين جميعًا شبابًا ونساءً ورجالًا وشيوخًا على قلب وإرادة وتصميم شخص واحد وهو حماية هذا الحزب، مُشيرًا إلى أنه يعمل على حماية الحزب، قائلا: "ليس لدي ما أخشاه لأخفيه، وأتعامل مع أرض الواقع، لأنني أؤمن بالمصلحة العامة، وما يعنيني في المقام الأول حماية الحزب والوفديين".
كما أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن إرادة الوفديين هي الصخرة الصلبة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات، مشيرًا إلى أنه يوم 30 مارس 2018 كان يومًا مشهودًا بحضور لم يسبق له مثيل، لرفض تعديل اللائحة التي كان مُدبرًا أن تهدم هذا الحزب العريق.
وأكد "أبو شقة" أن الوفديين استطاعوا الحفاظ على حزب الوفد من خلال مسيرة جادة واعية لحزب قوي يلعب على الساحة السياسية بقوة، ولم نرض بغير ذلك بديلًأ، قائلًا: "ليعلم الجميع أن الوفد حزب قوي، ولن نرض بأي صورة إلا بالتمثيل المشرف لمسيرة حزب وتاريخ يمتد إلى 100 عام، ولن أسمح لنفسي أن استمر مع الحزب لأنه ليس من طبعي أن أتعامل مع الفشل"، مُشيرًا إلى أن مبادرات حزب الوفد بددت كثير من الغيوم والشائعات التي كانت تحاك ضد الحزب وتستهدف تدميره، وقضت على المؤامرات.
وأوضح أبو شقة أن مقومات أي حزب هو التواجد مع المواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرة الوفد مع الناس انطلقت في جميع الربوع وأطلقت العديد من القوافل الطبية، ثم مبادرة "الوفد مع مسئول"، ثم" الوفد مع الإعلام"، ثم "الوفد مع الفن"، ثم مبادرة "الوفد مع المرأة"، ومبادرة "الوفد مع الشباب"، ونوه بأن تلك المبادرات تضيف إلى رصيد حزب الوفد الشعبي في الشارع المصري، لافتا إلى إنشاء مكتب شكاوى المواطنين لرصد جميع مشكلات المصريين وليس الوفديين فحسب.