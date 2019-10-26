أخبار مصر | يوم تضامني لصحفيي التحرير الأربعاء المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوم تضامني لصحفيي التحرير الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصحفيون العاملون والمعتصمين بمقر جريدة التحرير، عن تنظيم يوم للتضامن مع قضية صحفيي التحرير، وذلك يوم الأربعاء المقبل ٣٠ أكتوبر الجاري.

ودعا صحفيو التحرير زملاءهم في جميع الإصدارات للتضامن مع قضيتهم، بدءًا من الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.

ويستمر اعتصام الصحفيين لليوم ٥٤ بعد القرار المعيب والمهين للصحفيين الصادر من إدارة الجريدة لمالكها رجل الأعمال المهندس أكمل قرطام بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني ٩٠٠ جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل ٨ ساعات لمدة ٦ أيام أسبوعيًا، وإصدار عدة قرارات بفصل عشرات الصحفيين وتشريد صحفيي المحافظات، الأمر الذي يعد إهانة بالغة للصحفيين والجماعة الصحفية ومجتمع المثقفين في مصر.