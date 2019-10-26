أخبار مصر | انعقاد استثنائي لـ"المحامين العرب" بعنوان "لا للعدوان التركي" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انعقاد استثنائي لـ"المحامين العرب" بعنوان "لا للعدوان التركي" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انعقد المكتب الدائم الاستثنائي لاتحاد المحامين العرب، اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، بدعوة من نقابة المحامين المصرية، تحت عنوان "لا للعدوان التركي على الأراضي السورية".

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، ورئيس اتحاد المحامين العرب، في مستهل الجلسة، إن ما تتعرض له سوريا مخطط جسيم يحتاج لجهد شعبي ورسمي، مضيفا: "نحن الآن أمام ضعف الجهد الرسمي العربي والإسلامي، ليس أمامنا إلا أن نتمسك بالجهد الشعبي المتمثل في المنظمات العربية وعلى رأسها اتحاد المحامين العرب".

وشهدت الجلسة تبادل الآراء ووجهات النظر من أعضاء المكتب الدائم للاتحاد، والممثلين لنقابات المحامين العربية به، حول الاعتداء التركي على سوريا وسبل الرد، وتم تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي على أن يعلن بجلسة تعقد صباح الغد.

يشار إلى أن فاعليات المكتب سبقها جلسة افتتاحية شهدت حضور السفير السوري لدى القاهرة بسام درويش.