أخبار مصر | رد قاسٍ ورادع من حزب الوفد على التدخل السافر للبرلمان الأوروبى في الشأن المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد قاسٍ ورادع من حزب الوفد على التدخل السافر للبرلمان الأوروبى في الشأن المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد البيان، أن الحزب يعد أقدم الأحزاب السياسية على الأرض ويمتد تاريخه إلى قرن من الزمان، ويرفض وبشدة التدخل السافر من البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصري، باعتبار أن ذلك صادر عن طرف غير ذى صفة وليست هذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها البرلمان الأوروبى قرارات سافرة ومشبوهة ضد مصر.
كما أنه ليس مختصًا بهذا الشأن، وهذا التصرف يعنى بالدرجة الأولى أن هناك أيادي عابثة تتعمد الإساءة إلى مصر وشعبها، وتشويه صورة مصر الجديدة التى تؤسس لدولة عصرية حديثة.
وتابع البيان: "التدخل السافر من البرلمان الأوروبى فى الشأن المصرى، يكشف عن وجود مخطط حقيقى يسعى إلى النيل من مصر، ويهدف إلى تشويه الحقائق وبث الأكاذيب والادعاءات لصالح أطراف أخرى مغرضة، خاصة أن كل ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبي، عبارة عن مغالطات وأكاذيب وافتراءات وكلام مرسل عار عن الدليل والإثبات، ويأسف حزب الوفد أن يكون البرلمان الأوروبى بمثابة "بوق" لأطراف ومنظمات غير حكومية ذات أهداف مشبوهة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتنظيمات إرهابية يعرفها العالم أجمع، تناصب مصر العداء الشديد لأنها الدولة الوحيدة التى تحارب الإرهاب نيابة عن العالم".
كما ـكد البيان أن هذه التنظيمات الإرهابية لن تنال أبدًا من المشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونية للتأسيس للدولة العصرية الحديثة، ولن تؤثر التقارير التى تصدر بشأن النيل من مصر، قيد أنملة فى المضى قدمًا نحو تحقيق أهداف مصر الجديدة.
وأشار البيان، أنه من الأولى على البرلمان الأوروبى أن يوجه حديثه إلى الدول الأوروبية وما يحدث بها من حالات خرق شديدة لحقوق الإنسان، بدلًا من اتباع هذه السياسة العرجاء القائمة على الازدواجية.
كما تساءل الحزب: أين البرلمان الأوروبى من المنظمات الإرهابية التى قتلت آلاف البشر؟ وأين البرلمان الأوروبى فيما يحدث للملايين فى إفريقيا؟ وأين البرلمان الأوروبى من الغزو التركى لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء؟.