أخبار مصر | معهد "معتمد" ينظم يوم علمي مجانى للأطباء عن الكشف المبكر لسرطان الثدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد "معتمد" ينظم يوم علمي مجانى للأطباء عن الكشف المبكر لسرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" يوم علمي مجانى للأطباء والأطقم الطبية عن مهارات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بعنوان "سرطان الثدي.. الكشف المبكر ينقذ حياة"، وذلك يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2019م، بمقر المعهد بدار الحكمة.

ومن جانبه قال الدكتورأسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن الأيام العلمية المتخصصة تقام بهدف تحسين الوضع الصحى وتنمية مهارات الأطباء والعاملين فى الحقل الطبى ويأتى هذا اليوم في إطار التفاعل مع الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بجمهورية مصر العربية وحملة منظمة الصحة العالمية للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى.

يتضمن اليوم عدد من الموضوعات أبرزها "عوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدي، طرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي، طرق علاج سرطان الثدي، ويشمل اليوم العلمي ورشة عمل للتدريب على الفحص الإكلينيكي للثدي للإكتشاف المبكر وتدريب الحضور على كيفية توعية السيدات بأهمية الفحص الذاتي".

يحاضر في اليوم العلمى نخبة من الاساتذة الأطباء من بينهم الأستاذة الدكتورة أميمة السلاموني أستاذ الصحة العامة، والأستاذة الدكتورة سها طلعت أستاذ الأشعة، والدكتورة إيمان رسلان محاضر طب الأسرة، والدكتورة هيام النمر استشاري جراحة أورام الثدي، ودكتور محمد عبد الرحمن استاذ مساعد طب الأورام بمستشفي القصر العيني.