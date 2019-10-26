أخبار مصر | عاجل.. مصر وروسيا تنفذان التدريب المشترك "سهم الصداقة -1" للدفاع الجوى

يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة بما يساهم في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة؛ لتحقيق أقصى إستفاده ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية، والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

