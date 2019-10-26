أخبار مصر | جامعة الأزهر تحصد ٣ جوائز في معرض القاهرة الدولي للابتكار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تحصد ٣ جوائز في معرض القاهرة الدولي للابتكار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ولنواب رئيس الجامعة وكافة المنتسبين إليها ولأعضاء فريق التيكو بالجامعة، بإشراف الدكتور بركات حسانين عميد كلية الهندسة بقنا والمشرف على المكتب والدكتور محمد جلال فرغلي مدير مكتب التيكو ورئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة بقنا؛ لحصولهم على ثلاث جوائز في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار ٢٠١٩م، الذي أقيم في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.



وأشار إلى أن مكتب "التيكو" استطاع أن يستمر في المحافظة على تفوقه بحصد عدة جوائز في معرض الابتكارات، حيث حصلت حاضنة "رواق" على جائزة أفضل حاضنة عن مشروعي المبرمج الصغير (CODEY)، ومشروع مزنة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية.



كما حصل مشروع وحدة معالجة للتخلص من التأثيرات البيئية لسائل الكروم، على أفضل بحث.

جدير بالذكر أنه في المعرض الخامس للابتكار في العام الماضي احتلت الجامعة المركز الأول وحصدت ثلاث ميداليات ذهبية.