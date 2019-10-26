شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات «المترو والقطار المكهرب والمونوريل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، السبت، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

قال الوزير، في بداية الاجتماع، إن «توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسيرعليهم ومع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى ثم تم استعراض الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات الجاري تنفيذها حيث يتم إستكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة بعد الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل محطات هارون وهيليوبوليس والف مسكن ونادي الشمس كما سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019 وتشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الاوسط في أبريل 2020».

أضاف الوزير أنه «جارى حالياً دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور بطول حوالى 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة، وتكلفة المرحلة الرابعة بالكامل تصل 16.202 مليار جنيه بخلاف 1.5 مليار جنيه لعدد 3 محطات تحت الدراسة تصل بين محطة عدلي منصور حتي المطار وتصل تكلفة الخط الثالث بكافة مراحلة تبلغ 97 مليار جنيه»، مشيرا إلى انه «بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الرابعة فانه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تم البدء في الحفر النفقي من محطة ناصر في اتجاه محطة ماسبيرو يوم 19/ 9/ 2019».

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وتابع الوزير خطة الهيئة لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث، حيث تم التعاقد على توريد 32 قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والتي سيبدأ توريد أول قطار منها في ابريل 2020.

وفيما يتعلق بمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، قال الوزير إنه جار إعداد مستندات طرح الأعمال المدنية للجزء الشرقي في المسافة من الجيزة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 4،5 كم مع التحالف المصري الياباني، وللجزء الغربي في المسافة من الجيزة وحتى محطة حدائق الاشجار بطول 14،5 كم مع الشركات المحلية وتم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتدبير عدد (4) ماكينات حفر لتنفيذ المشروع، وجاري نهو تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار الخط تمهيداً لبدء تنفيذ الأعمال الرئيسية بالمشروع أوائل عام 2020، مشيرًا إلى إسناد الأعمال الكهروميكانيكة لتحالف شركات «متسوبيشي تاليس»، وجاري إعداد مستندات الطرح الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة.

وبالنسبة لمشروع القطار الكهربائي (السلام- العاصمة الادارية- العاشر من رمضان)، قال اللواء عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، أنه تم تسليم المواقع للشركات المصرية، وتم البدء في اعمال الحفر وصب الخرسانة العادية، وجاري إنهاء التعاون الاستثماري الخاص بالمشروع مع الجانب الصيني، أما بخصوص مشروعي المونوريل (العاصمة – 6 أكتوبر) فقد تم توقيع عقود التصميم والتنفيذ والصيانة للمشروعين.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير خط أبوقير الاسكندرية، قال رئيس الهيئة إنه جاري إنهاء التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية العالمية للقيام بالخدمات الاستشارية لطرح تطوير كهربة ورفع كفاءة خط سكة حديد (مترو ابوقير)، كما يجري التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لاعداد مستندات الطرح والتصميم والاشراف على تنفيذ ترام الرمل بالاسكندرية وبالنسبة للقطار السريع العلمين العين السخنة فإنه جاري البت الفني للعروض المقدمة من التحالفين المتقدمين للمشروع.

وفي نهاية الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الدراسات المطلوبة للربط السككي بين مدينتي دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بدمياط الجديدة وجمصة.