شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: مصر وروسيا تنفذان التدريب المشترك «سهم الصداقة 1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت عناصر من قوات الدفاع الجوى الروسية إلى مصر للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى لقوات الدفاع الجوى «سهم الصداقة -1»، والذى تستضيفه مصر وينفذ للمرة الأولى بين الجانبين، ويستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الدفاع الجوى.

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وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر صفحته على «فيسبوك»، السبت: «التدريب يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية في مجال الدفاع الجوى في ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية.

أضاف: «تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة بما يساهم في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذي يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة».

تابع: «يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجى لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات».