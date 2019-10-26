شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: مظليون مصريون يصلون إلى باكستان للمشاركة في «فجر الشرق- 1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، السبت، وصول عناصر من القوات الخاصة وقوات المظلات المصرية إلى دولة باكستان، للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «فجر الشرق-1».

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان: «فى إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وصلت عناصر من قوات المظلات المصرية إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد».

أضاف: «وصول قوات المظلات جاء للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (فجر الشرق-1) والذى تستضيفه دولة باكستان ويستمر على مدار إسبوعين».

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تابع: «يشارك خلال التدريب عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب»، مشيرًا إلى «عقد مؤتمر تنسيق بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج والتعارف بين العناصر المنفذة بما يساهم في توحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود، لتنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أعمال مكافحة الإرهاب».