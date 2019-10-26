المتحدث العسكري: مظليون مصريون يصلون إلى باكستان للمشاركة في «فجر الشرق- 1»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، السبت، وصول عناصر من القوات الخاصة وقوات المظلات المصرية إلى دولة باكستان، للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «فجر الشرق-1».
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان: «فى إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وصلت عناصر من قوات المظلات المصرية إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد».
أضاف: «وصول قوات المظلات جاء للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (فجر الشرق-1) والذى تستضيفه دولة باكستان ويستمر على مدار إسبوعين».
تابع: «يشارك خلال التدريب عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب»، مشيرًا إلى «عقد مؤتمر تنسيق بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج والتعارف بين العناصر المنفذة بما يساهم في توحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود، لتنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أعمال مكافحة الإرهاب».
أردف: «التدريب يمثل نقلة نوعية للعلاقات العسكرية بين البلدين كونه الأول من نوعه، حيث يهدف إلى توفير بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة، تساهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين».
مضى قائلًا: «تدريب (فجر الشرق-1) يأتي امتداداً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار».
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