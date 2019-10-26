شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تلتقى مسئولى أهم شركات السياحة فى اليابان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مع اكيهيرو هوريساكا نائب رئيس اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية JATA “ Japan Association of Travel Agents ” والعضو المنتدب لشركة نيپون اليابانية Nippon Travel التى تعتبر واحدة من أقدم وأهم شركات السياحة فى اليابان، وذلك لبحث سبل التعاون من خلال الشركة لزيادة السياحة الوافدة من السوق اليابانى إلى مصر.

جاء ذلك اللقاء خلال مشاركة الوزيرة فى فعاليات معرض اليابان الدولى للسياحة والسفر “Tourism Expo Japan 2019” الذى يعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى فى مدينة أوساكا اليابانية.

وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، اللقاء بالترحيب بالسيد اكيهيرو هوريساكا فى الجناح المصرى المشارك بالمعرض، مشيرة إلى أهمية السوق اليابانى بالنسبة لمصر، ولافتة إلى أن السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر زادت بنسبة 38.2% خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019 عن مثيلتها العام الماضي.

ومن جانبه قال اكيهيرو هوريساكا العضو المنتدب لشركة “نيپون" اليابانية أن هناك طلبا متزايدا من اليابانيين على زيارة مصر، معربا عن سعادته بالأمن والاستقرار الذى تتمتع به مصر، لافتا إلى أن الأمن من أهم العوامل التى تؤثر على قرارات السفر لدى السائحين عامة والسائح اليابانى خاصة.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قرار الحكومة البريطانية الذى صدر الثلاثاء الماضى برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن العديد من المؤسسات الدولية أشادت بالأوضاع الأمنية فى مصر، ومنها تقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019، الذى حققت فيه مصر رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، فقد كانت مصر الأفضل أداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية فى السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، تقديرا لجهودها فى تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن التقرير الأخير للمجلس الدولى للسياحة والسفر الذى أشار إلى أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعدت فى زيادة السياحة بمعدل 16.5% وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمى وهو 3.9%

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وأشار اكيهيرو هوريساكا إلى أن مصر مقصد خاص جدا بالنسبة لشركات السياحة اليابانية، موضحا أنه خلال الفترة من إبريل إلى أكتوبر هذا العام تم تسيير ما يقرب من 900 رحلة من اليابان إلى مصر.

وأوضح أنه يمكن زيادة هذه الأعداد حيث أن شركته لديها خطة لزيادة الأعداد الحالية بنسبة 300% خلال العام القادم من طوكيو وأوساكا إلى القاهرة، واضاف أن شركته تعمل على تشغيل رحلات طيران عارض بين مدن يابانية والقاهرة.

وفى هذا الشأن أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى تم بدأ العمل به منذ نوفمبر الماضى وحتى ابريل 2020، والذى يعتمد على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وأضافت أنه يمكن التعاون مع الشركة فى الحملات الترويجية المشتركة لزيادة الترويج لمصر فى السوق الياباني.

وخلال اللقاء قدمت الدكتورة رانيا المشاط، الدعوة اكيهيرو هوريساك العضو المنتدب لشركة نيپون اليابانية لزيارة مصر، ومن جانبه رحب اكيهيرو هوريساكا بذلك، مشيرا إلى تطلعه إلى زيارة مصر وزيارة المتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن المتحف المصرى الكبير الذى سيكون هدية مصر للعالم، لافتة إلى أن الترويج لافتتاح هذا المتحف فى 2020 هو أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر 2018.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على إمكانية التعاون مع الشركة للترتيب لسفر مجموعة من المدونين اليابانيين إلى مصر، للترويج لها فى السوق الياباني.

ومن ناحيته أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة إلى الزيارة التى نظمتها الهيئة لوفد من اتحاد شركات السياحة والسفر اليابانية JATA “ Japan Association of Travel Agents، وعدد من شركات السياحة والصحفيين والإعلاميين اليابانيين إلى مصر فى فبراير الماضى، والتى تضمنت ورشة عمل بين شركات السياحة اليابانية والمصرية، ورحلة تعريفية بالأماكن السياحية المختلفة بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.