شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توقع اتفاقية تعاون مع جامعة القاهرة للاستفادة من تجربة "معهد كونفوشيوس" فى نشر اللغة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قاعة كبار الزوار بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الاحتفال بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بين معهد "كونفوشيوس" بجامعة القاهرة و كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس امناء الجامعة وفى اطار التوجه العام للجامعة الذى يستهدف الانفتاح على المؤسسات التعليمية والتعاون مع مراكز الابحاث والجهات العلمية الدولية .

حضر توقيع اتفاقية التعاون الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة و الدكتورة نجلاء محمود عميدة الكلية ومن معهد كونفشيوس الدكتورة رحاب محمود عميدة معهد كونفوشيوس القاهرة و الدكتور وانج إن جيه المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس ولفيف من الأساتذة الصينيين بالمعهد، والأساتذة المصريين بقسم اللغة الصينية والهيئة المعاونة والطلاب .

وعقب توقيع الاتفاقية تضمن الحفل تقديم بعض العروض الفلكولورية المستوحاه من الفنون الصيننية.

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يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من تجربة جامعة القاهرة بإنشاء وحدة تدريس معهد كونفوشيوس فى كلية اللغات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بالسادس من أكتوبر. بحيث يتم إرسال أساتذة للتدريس بقسم اللغة الصينية بالكلية وتنظيم دورات تدريبية في اللغة الصينية بالكلية الى جانب تقديم أنشطة ثقافية من أجل التعريف بثقافة الصين وتاريخها حتى يستفيد بها كل من يرغب في الالتحاق بهذه الدورات سواء من داخل الجامعة أو خارجها.