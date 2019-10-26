شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تصريف مياه الأمطار الزائدة بمصرف تعمير الصحارى فى الإسكندرية لترعة مريوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الموارد المائية والرى عن حدوث ارتفاع فى منسوب المياه بقرية الجزائر ومصرف تعمير الصحارى جنوب محافظة الإسكندرية بسبب غزارة الأمطار، وتم تصريف مياه الامطار الزائدة فى مصرف تعمير الصحارى إلى ترعة مريوط لحماية للقرى الواقعة فى نطاق المصرف، وذلك لفترة مؤقتة لحين استقرار المناسيب بالمصرف واستيعاب مياه الامطار الزائدة ودون حدوث أية خسائر.

وأعلنت أجهزة الوزارة حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم السيول، حيث تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع النوة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة ولم ترد أية شكاوى إلا فى إطار محدود، وتم اتخاذ القرارات اللازمة الفورية فى حينها لحل تلك الشكاوى وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة فى المحافظات ووزارات الكهرباء والإسكان والداخلية وأيضا قطاع الأزمات بمجلس الوزراء.

يذكر أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارئ، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ، حيث إن هذه السيول كانت شيئا طارئا وغير متوقعة، وأكبر من طاقة المحطات بالكامل، لذلك تم تركيب وحدات طوارئ فى كافة المحطات الحرجة التى كانت تعمل بشكل كبير.