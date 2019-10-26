شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. السيسى يعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى.

الرئيس يوجه بتفعيل دور الصندوق السيادى المصرى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية فى أصول وقطاعات جديدة

أظهر محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، قدراته الفنية الفائقة في مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا التي أقيمت اليوم بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

نذيع فيديو والد عبد الله الشريف، الإرهابي الهارب خارج البلاد، ولحظة بكائه على الحال الذي وصل له نجله، وإعلانه للرفض الكامل للأفعال التي يقوم بها هذا الإهرابي، وكيف تحول إلى الحال الذي وصل له الآن.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التخطيط والمالية، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

نص قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة عقوبة كل من تسول له نفسه التلاعب فى المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية بقصد بيعها للمواطنين أو التلاعب فى أسعار الذهب.

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وصلت عناصر من قوات الدفاع الجوى الروسية إلى مصر للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى لقوات الدفاع الجوى " سهم الصداقة -1"، والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية وينفذ للمرة الأولى بين الجانبين ويستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الدفاع الجوى .

قال شاهد وقناة الجديد اللبنانية، نقلا عن مراسلها إن الجيش اللبنانى أطلق أعيرة نارية فى الهواء خلال احتجاج أغلق طريقا قرب مدينة طرابلس اليوم السبت .

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى برئاسة وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأيضا الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر .

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

أكد المهندس مدحت فودة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه منذ صباح اليوم تم الانتهاء من عودة جميع الأحمال المفصولة عن المواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية و سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على المحافظة.

وصدر الحكم برئاسة الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، تحسنا ﻓﻰ الأﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ تنحسر ﻓﺮص ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء وﺗﺰداد ﻓﺘﺮات ﺳﻄﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ الأﻧﺤﺎء ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎر ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.