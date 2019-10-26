شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بكاء والد عبد الله الشريف وكشفه رحلة تحول "الشيخ بولو" خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد كشف زيفه وادعاءاته بملاحقة أسرته، أجرينا حوارا مع والد عبد الله الشريف، الإرهابي الهارب خارج البلاد، ولحظة بكائه على الحال الذي وصل له نجله، وإعلانه للرفض الكامل للأفعال التي يقوم بها هذا الإهرابي، وكيف تحول إلى الحال الذي وصل له الآن.

وقال محمد أحمد، والد عبد الله الشريف، إن الأبناء لا يسمعون دائما رأي الآباء، ولا يجب أن يستمع عبد الله الشريف لآراء من يستغلونه ويستفيدون من خلفه، موضحا أن عبد الله الشريف سافر للخارج، ثم تغير حاله، وانقلبت أوضاعه.

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وأوضح أنه لا يوجد من يستفيد من آراء عبد الله الشريف سوى من يريدون هدم مصر، وتحويلها إلى فوضى مثلما نشاهد في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وغيرها من البلاد.

وشدد محمد الشريف، على أنه يريد لعبد الله أن يستمع لكلامه، وأن يعود ليعيش على أرض وطنه، فهو يتمنى أن يموت هو وكافة أبنائه في مصر، لافتا إلى أنه كان يعاني من ضيق الحال، واستلف الأموال ليسافر للخارج.