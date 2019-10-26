السيسي يوجه بتفعيل دور الصندوق السيادى مع القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التخطيط والمالية، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

من جانبه وجه الرئيس بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما حققته الدولة من تطورات إيجابية فى المؤشرات الاقتصادية. ووجه بأولوية الاستثمار فى القطاعات التى توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب. Advertisements كما وجه بتفعيل دور الصندوق السيادى بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية فى أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة. ووجه الرئيس بالتوسع والإسراع فى استخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة لتحسين مناخ الأعمال وضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي.

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