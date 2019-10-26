شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: استمرار الطوارئ حتى نهاية موسم السيول.. وجار الاستعداد لنوة المكنسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي، ورصد تأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وذكر بيان رسمي لوزارة الري، السبت، أن أجهزة الوزارة اعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم السيول، واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع النوة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الاخيرة، موضحا أنه لم ترد اية شكاوى إلا في اطار محدود، وجرى اتخاذ القرارات اللازمة الفورية في حينها، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة في المحافظات ووزارات الكهرباء والاسكان والداخلية وقطاع الازمات بمجلس الوزراء.

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أضاف البيان أنه «جار الاستعداد للنوات القادمة، خاصة نوة المكنسة، من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة، والمتابعة المستمرة للمجاري المائية، ومراقبة المناسيب على مدار الساعة، وسحب المياة الزائدة في الاراضى الزراعية».

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إنه «تم التعامل مع السيول بشكل جيد للاستفادة بكميات المياة بالشكل الامثل، وجارى متابعة الوارد على مدار الساعة، ورصد الامطار بمنابع النيل، والحالة العامة للفيضان بدأت في الانحسار، وبدأت التصرفات في العودة إلى معدلات مقبولة في أعالى النيل».

في السياق قامت وزارة الري بتصريف مياه الامطار الزائدة في قرية الجزائر جنوب الاسكندريه في مصرف تعمير الصحارى إلى ترعة مريوط، لحماية القري الواقعه في نطاق المصرف، وذلك لفتره مؤقته لحين استقرار المناسيب بالمصرف، واستيعاب مياه الامطار الزائده، ودون حدوث أية خسائر، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية.