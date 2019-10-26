شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان»: علاج 4263 مريض بالمجان خلال 9 أشهر في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، احتفالية لتكريم المتعافين من تعاطى المخدرات في مستشفى العزازي للصحة النفسية التابعة للأمانه العامة للصحة النفسية في الشرقية.

Advertisements

شارك في الاحتفالية رانيا جلال، مسئولة التأهيل والدمج المجتمعى بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتورة رغدة الجميل، مديرة إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج.

وجرى تكريم المتعافين من تعاطى المخدرات بعد حصولهم على الخدمات العلاجية مجانا، وتسليمهم شهادات التكريم، ويجري تأهيلهم بعد رحلة العلاج ودمجهم مره أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية.

وجرى تقديم الخدمات العلاجية لـ4263 مريض من خلال فرع الخط الساخن «16023» لصندوق الإدمان بمستشفى العزازى بمحافظة الشرقية مجانا خلال 9 أشهر، في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمير من العام الجارى.