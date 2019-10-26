شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات اجتماعها، مساء السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد صبحي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، والكابتن أحمد شوبير، رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء اللجنة.

أشار «عبدالغفار»، في بداية الاجتماع، إلى أهمية وجود خطة إعلامية لبرامج الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية لما لها من دور هام وإيجابي، مؤكدًا على دعم الوزارة لهذه الخطة الإعلامية، مشيرًا إلى أن وجود بنية تحتية منتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى منظومة قوية مما يعظم الاستفادة.

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ووجه بضرورة اكتشاف المواهب الرياضية في أي مكان، وذلك من خلال خطة عمل اللجنة الإعلامية بحيث تكون اللجنة همزة الوصل بين الموهبة والجهة التي سوف يتوجه لها، لافتًا إلى التعاون القائم بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة.

من جهته، أوضح أحمد شوبير الخطة الإعلامية للجنة للنهوض بالجانب الإعلامي للاتحاد الرياضي للجامعات، والمقرر أن تظهر نتائجها خلال إذاعة مباريات البطولات الرياضية المختلفة عبر الحسابات الرسمية للاتحاد، مشيرًا إلى أنه تم الاستفادة من الطلاب الذين لديهم موهبة في المجال الإعلامي بالمشاركة الفعالة مع اللجنة، وذلك من خلال وجود مراسلين للجنة من طلاب الجامعات داخل كل جامعة.

واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والتي تهدف إلى تغطية كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية بالجامعات، من خلال الانتشار الإعلامي في الصحف والمواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا والفضائيات واليوتيوب، والتفاعل مع الطلاب من خلال المسابقات، ومبادرات الموهوبين.