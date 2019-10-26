شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: مصر ليست منطقة أعاصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تحسن من اليوم السبت وذلك على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وأن المنخفض الجوي متمركز حالياً على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء والعريش ورفح ومدن القناة، لافتاً إلى أن هناك تحسن آخر غداً الأحد، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء.

وأضاف عطا، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن مصر تعرضت مؤخرا لمنخفض جوي، مشيراً إلى أن المنخفض الجوي هو منطقة محدودة من الأرض يكون عليها ضغط منخفض القيمة ولذلك يُقال منخفض جوي.

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وتابع: «الأنظمة الضغطية أكثر من نظام ضغطي، الأساسيين هما المرتفع الجوي والمنخفض الجوي وكل له سماته وخصائصه الخاصة، فالمنخفض الجوي سرعته دائما عالية، حيث سرعته عالية في الرياح مصحوبا بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وانخفاض لدرجة الحرارة خاصة حينما نكون في نهاية المنخفض والذي يأتي بكتل هوائية من الشمال».

وعما أثير حول تعرض مصر لاعصار، قال المتحدث الإعلامي للأرصاد: «الحقيقة العلمية تقول إننا نطل على البحر المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الشرق واللذان يطلق عليهما بحار مغلقة، وبالتالي لا يتكون بهما أي أعاصير، فالأعاصير تتكون على المساحات المائية الكبيرة مثل المحيطات، كما أن موقعنا الجغرافي لا تنشط فيه الأعاصير».

وتابع عطا: «ما حدث بمصر هو عبارة عن حالة من المنخفضات الجوية شديد التأثير وتحرك باتجاه الشرق وانتهي الأمر، وهي ظاهرة جوية معتادة كل سنة مع اختلاف الشدة، حيث مر على مصر قبل ذلك حالات مثل هذه وأعنف وأقل منها شدة»، لافتا إلى أن ما حدث هو حالة مطر شديدة لا ترتقي ابدا لإعصار وهذه ليست خصائص الأعاصير الجوية.