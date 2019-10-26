شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة وإزالة آثار مخلفات مياه الأمطار من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة المتراكمة بالشوارع ومن على جانبى الطرق أولا بأول وإزالة أثار مخلفات مياه الأمطار من الشوارع والطرق العامة لفتح الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات.

ومن جانبها بدأت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق نشاطها اليومى منذ الصباح الباكر بأعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، شملت الأعمال رفع تراكمات القمامة وأثار الأمطار بمعدات الحملة الميكانيكية لرئاسة المركز، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء حفاظاً على أرواح المواطنين كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال صيانة الكشافات ورفع كفاءة الإنارة فتم عمل صيانة في شارع المستشفى العام والأعمدة الموجودة أمام مستشفى الحميات وشارع الإنتاج وشارع المشروع ومنطقة كفر الحوت.

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واستكملت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدات المحلية التابعة لها بكافة قطاعاتها من الحملة الميكانيكية وتحسين البيئة وشئون البيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة المتراكمة بالشوارع ومن على جانبى الطرق أولا بأول وإزالة أثار مخلفات مياه الأمطار من الشوارع العامة وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإستمرار رفع كفاءة منظومة الإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية وإنارة كوبري الربعمائة والطريق الرئيسي وتم عزل الأسلاك المكشوفه.

حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين فيما قامت رئاسة مدينة القنايات بمواصلة سحب تراكمات مياه الأمطار من جميع الطرق والشوارع والمحاور المرورية بمدينة القنايات لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين كما تم رفع المخلفات من شوارع مدينة القنايات ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي بالصالحية كما تم المرور على أعمدة الإنارة بمدينة القنايات لتأكد من صلاحيتها وعدم وجود ماس كهربائي أو أسلاك مكشوفة بها حرصا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافه إلى مراجعة غرف الصرف الصحي بمدينة القنايات بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنايات والتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بالمرور على أعمدة الإنارة وعزل الأسلاك وإنارة الأعمدة المعطلة بقرية الشرابية والمناصرة على طريق سيارات طوارئ الكهرباء التابعة لمجلس المدينة حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

وحفاظاً على الصورة الحضارية والجمالية للمحافظة تكثف مراكز ومدن المحافظة أعمال النظافة ورفع القمامة المتراكمة بالشوارع ومن على جانبي الطرق وإزالة أثار مخلفات مياه الأمطار من الشوارع والطرق العامة لفتح الشوارع أمام حركة المواطنين والسيارات.