شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتعيين رئيس جديد لمركز ومدينة ديرب نجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 13702 لسنة 2019، بتكليف محمد عبدالعزيز حجازي من العاملين برئاسة مركز ومدينة فاقوس بالدرجة الأولى التخصصية تنمية إدارية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم «ندباً»، وذلك لصالح العمل، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه. أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها المحافظة والتقييم الدائم والمستمر لأداء العاملين بالجهاز الإداري بإعادة تنظيم العمل بين السادة رؤساء المراكز لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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