شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يهيب المواطنين بالتزام منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أهاب اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ بمواطني المحافظة بتقليل الحركة في الشوارع والالتزام بالمنازل، نظرا للظروف الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة. وطالب المحافظ المواطنين بالتزام منازلهم لحين انتهاء شركه المياه ومجالس المدن من أعمالهم بالشوارع، مؤكدا على قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء بالتعاون مع مجالس المدن بسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة ومناطق تجمعات المياه. وتشهد مختلف مدن محافظة شمال سيناء أمطارا غزيرة وانخفاضا في درجات الحرارة ورياحا باردة، أدت إلى غرق الشوارع بالمياه، والتأثير على الحركة التجارية.

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