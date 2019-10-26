شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 1791 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية مجانية تم من خلالها توقيع الكشف الطبي على ١٧٩١ مواطنا وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية تحت شعار«حياة كريمة»، وبناء على تعليمات محافظ الإقليم، وخطة وزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج بالأماكن البعيدة والمحرومة.

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وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن القافلة الطبية والعلاجية المجانية شملت تخصصات متعددة، حيث تم إجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج المجاني لعدد ١٠٠ حالة جراحة، ٢٩٥ أطفالا، ١٦٢ أمراض قلب، ٢٣٧ باطنة، ٨٥ نساء، ٢٨٧ عظام، ٢١٨ حالة أنف وأذن،٨١ حالة تنظيم أسرة، ٣٢٦ حالة جلدية، كما تم فحص عدد ١٩٤ حالة معمليا مقسمة إلى ١٠٨ معامل دم، ٨٦ معملا طفيليات بمشاركة إخصائيين في تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة تلفزيونية، وتم تحويل ٢١ مريضا لمستشفى ههيا المركزي لاستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى فحص ١٥٠ حالة للكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما تم عمل جلسات عن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية، بالإضافة إلى توعية أهالي القرية بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الجهود المبذولة واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح المحافظ أنه من المخطط تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية المجانية لتجوب أرجاء المحافظة، وذلك بمشاركة أطباء مهرة في التخصصات المختلفة بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة.