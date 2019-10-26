شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تفوز بالمركز الأول في البحث العلمي بمؤتمر اتحاد الصيادلة بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن كلية الصيدلة بالجامعة حصلت على المركز الأول في مسابقة البحث العلمي، خلال فعاليات المؤتمر العلمى الرابع والعشرون للإتحاد المصرى لطلاب كليات الصيدلة على مستوي الجمهورية، والذي أقيم بجامعة أسيوط في الفترة من ٢٣ حتى ٢٦ من أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة- في بيان صحفى اليوم- أن المؤتمر عقد بمشاركة ٣٢ كلية من كليات الصيدلة بمختلف الجامعات المصرية، وتضمن 10 محاضرات علمية، وأكثر من 11 ورشة عمل في مجالات الصيدلة الإكلينيكية، وكتابة السيرة الذاتية، وأدوية دون الوصفة الطبية، وعلم الوراثة الدوائى، وإدارة الأعمال والخطة الإستراتيجية.

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إلى جانب تنظيم قافلة طبية توعوية وعلاجية إلى أحد قرى مركز منفلوط، ضمت 4000 عبوة دوائية وصيادلة وأطباء من مختلف التخصصات الطبية، كما شمل إعداد أول نموذج محاكاة لطلاب الإتحاد بأسيوط لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة القضايا الصحية المجتمعية العالمية، ووضع خطط الإرتقاء بالصحة المجتمعية، وأساليب العلاج خاصة في الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مسابقة العباقرة وريادة الأعمال والبحث العلمى.

وقال الدكتور أحمد محمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والمشرف على كلية الصيدلة بالجامعة، أن البحث العلمي الفائز مقدم من الطالبتان ندى أسعد، وندى أحمد عزيز، بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بالجامعة، عن علاج الأورام السرطانية، مؤكداً على حرص الجامعة على دعم وتشجيع الأنشطة الطلابية وفى مقدمتها البحث العلمى، بهدف تشجيع وتحفيز الطلاب على المشاركة في مثل تلك اللقاءات الهامة لتنمية مهاراتهم البحثية، حيث تعد تلك هي المرة الثالثة التي يحصد فيها طلاب الكلية مراكز متقدمة في هذا المجال.

كما لفت إلى أن البحث العلمي الفائز تناول تحضير بعض مشتقات البنزين سلفونانيد، والتى لها فاعلية بيولوجية ضد العديد من الأمراض، وركز البحث على دراسة تأثير المركبات في علاج الأورام السرطانية، وقد أظهرت النتائج البيولوجية للمركبات فاعلية قوية ضد الأورام السرطانية، وخاصة سرطان الثدي والذى زاد معدل إنتشاره في مصر في الفترة الأخيرة.