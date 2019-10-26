شكرا لقرائتكم خبر عن «العش» يترشح على مقعد «رؤساء المحاكم» بانتخابات «قضاة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المستشار علاء عبدالحكيم العش، بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر، على مقعد رؤساء المحاكم في الانتخابات، المقررة في 20 ديسمبر المقبل.

يذكر أن «العش» من بين المرشحين بقائمة المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المرشح على مقعد رئاسة النادى.

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وتضم القائمة المستشار عبدالستار إمام عن المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين، والمستشارون المتقدمون على مقعد المستشارين، هم: أحمد هارون، وياسر عكاشة، وأحمد رجب، وأحمد محمد سليمان، وعلى مقعد القضاة، ضمت القائمة: المستشارين: أحمد عبدالراضي ثابت، أحمد سمير زين الدين، وعلى السيسى، ومصطفى محمد عبدالعال على مقعد النيابة.

وكان المستشارون محمد عبدالمحسن، رئيس النادى الحالى، نائب رئيس محكمة النقض، ويسرى عبدالكريم، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعبدالفتاح مراد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد الشافعى، رئيس نادى قضاة المحلة الكبرى، تقدموا بأوراق ترشحهم على مقعد رئيس مجلس الإدارة، فيما أعلن المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى، تقدمه بأوراق ترشحه رئيسًا لمجلس الإدارة، غدًا، الأحد، وهو آخر أيام الترشح، وقالت مصادر مقربة من المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس مجلس الإدارة «فى الوقت المناسب».

والمقاعد الـ17 التي تجرى عليها الانتخابات هي: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب.