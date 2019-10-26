مصر وروسيا تنفذان التدريب المشترك (سهم الصداقة - 1) لقوات الدفاع الجوى

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يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية.
وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة بما يساهم فى خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.
يأتى التدريب فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.
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