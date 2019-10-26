شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وروسيا تنفذان التدريب المشترك (سهم الصداقة - 1) لقوات الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت عناصر من قوات الدفاع الجوى الروسية إلى مصر للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى لقوات الدفاع الجوى " سهم الصداقة -1"، والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية وينفذ للمرة الأولى بين الجانبين ويستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الدفاع الجوى .

يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية.

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وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة بما يساهم فى خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.

يأتى التدريب فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.