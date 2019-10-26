شكرا لقرائتكم خبر عن وصول عناصر المظلات المصرية لباكستان للمشاركة بالتدريب المشترك "فجر الشرق - ١" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتم عقد مؤتمر تنسيق بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج والتعارف بين العناصر المنفذة بما يساهم فى توحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود، لتنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة وكفاءة عالية ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أعمال مكافحة الإرهاب.
ويمثل التدريب نقلة نوعية للعلاقات العسكرية بين البلدين كونه الأول من نوعه، حيث يهدف إلى توفير بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة، تساهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.
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