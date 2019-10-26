شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يطلق النار فى الهواء بمحيط مدينة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شاهد وقناة الجديد اللبنانية، نقلا عن مراسلها إن الجيش اللبنانى أطلق أعيرة نارية فى الهواء خلال احتجاج أغلق طريقا قرب مدينة طرابلس اليوم السبت . وقال الصليب الأحمر اللبنانى على تويتر، إن 3 أشخاص أصيبوا هناك وإنه يجرى إرسال سيارات إلى الموقع. وقال شاهد إن محتجين كانوا يغلقون طريقا رئيسية تمتد شمالا من مدينة طرابلس إلى منطقة عكار. وكان الجيش يحاول فتح تلك الطريق وأطلق أعيرة نارية فى الهواء، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إنه سمع دوى إطلاق نار دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

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