حماية الشواطئ: إلغاء إجازات المهندسين والفنيين لمتابعة البحر طوال موسم السيول

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أشار عبد الكريم فى تصريحات صحفية إلى وجود تنسيق وتواصل أول بأول بين مديرى العموم ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة مع المتابعة الجيدة والإبلاغ فورًا بأى ملاحظات أو مشكلات أن وجدت، علاوة على وجود سيناريوهات تم وضعها بمعرفة ابناء الهيئة للتحرك الفورى والسريع للمعدات والأفراد بالتزامن مع حدوث أى طارئ.
وأوضح عبد الكريم، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الادارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة وذلك من خلال غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والاحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة أن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الاجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.
يذكر أن الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، تنفذ العديد من مشرعات حماية الشواطئ لعمل الحماية الملائمة والدائمة ضد مخاطر النحر بالسواحل المصرية التى تمتد لأكثر من 3500 كم، خاصة بالساحل الشمالى للدلتا نتيجة الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية، وذلك فى ضوء الدارسات المختلفة والمتأنية سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروعات المراد تنفيذها.
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