شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الميكانيكا والكهرباء: محطات الطلمبات جاهزة للتعامل خلال السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بـ وزارة الرى إنه تم المرور على عدد من المحطات التابعة للمصلحة منها "الليثى والكريمات والحجارة ودير الميمون وأبو صالح وغمازة"، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمحطات الإدارة العامة لمحطات الجيزة وفى ظل الاستعدادات لظروف الطقس غير المستقر.

وأوضحت المصلحة، أنها استعدت لموسم السيول خاصة فيما يتعلق بمحطات رفع المياه، حتى تتمكن من توفير المياه للمزراعين، موضحة أن جاهزية المحطات أمر بالغ الأهمية وهو عمل المصلحة الأساسى خلال الموسم.

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أوضحت المصلحة، أن هناك استعدادات دورية دائمة التنفيذ للاطمئنان على حالة المحطات، وإجراء الصيانة فى المواعيد المحددة، بالإضافة إلى وجود قطع غير محلية أو أخرى يتم استيرادها كرصيد فى المخازن قبل بداية موسم السيول والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية للمحطات، ووحدات الطوارىء وإجراء العمرات لها.

يذكر أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارئ، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ، حيث أن هذه السيول كانت شيئا طارئا وغير متوقعة، وأكبر من طاقة المحطات بالكامل، لذلك تم تركيب وحدات طوارئ فى كافة المحطات الحرجة التى كانت تعمل بشكل كبير.