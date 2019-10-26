شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 4263 شخصا خلال 9 أشهر بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، احتفالية لتكريم المتعافين من تعاطى المخدرات بالمستشفى التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بمحافظة الشرقية ،وذلك فى إطار الدمج المجتمعى لهم باعتبارهم مرضى طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، وبحضور المتعافين من تعاطى المخدرات .

شارك فى الاحتفالية كل من رانيا جلال مسئولة التأهيل والدمج المجتمعى بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، والدكتورة رغدة الجميل، مديرة إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب الحرص على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج، حيث تم تكريم المتعافين من تعاطى المخدرات، بعد حصولهم على الخدمات العلاجية مجانا وتسليمهم شهادات التكريم ،كما يتم تأهيلهم بعد رحلة العلاج ودمجهم مره أخرى فى المجتمع من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية .

كما تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 4263 مريض من خلال فرع الخط الساخن " 16023" لصندوق الإدمان بمستشفى العزازى بمحافظة الشرقية مجانا خلال 9 أشهر فى الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر سبتمير من العام الجارى.

Advertisements