شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه الاتحاد الرياضى للجامعات لاكتشاف المواهب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضى للجامعات اجتماعها مساء اليوم السبت، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بحضور د. محمد صبحى حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد، والكابتن أحمد شوبير رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضى للجامعات، ود.هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع، أشار وزير التعليم العالى، إلى أهمية وجود خطة إعلامية لبرامج الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية لما لها من دور هام وإيجابي، مؤكدًا على دعم الوزارة لهذه الخطة الإعلامية، مشيرًا إلى أن وجود بنية تحتية منتشرة فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى منظومة قوية مما يعظم الاستفادة.

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ووجه الوزير بضرورة اكتشاف المواهب الرياضية فى أى مكان، وذلك من خلال خطة عمل اللجنة الإعلامية بحيث تكون اللجنة همزة الوصل بين الموهبة والجهة التى سوف يتوجه لها، لافتًا إلى التعاون القائم بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أوضح الكابتن أحمد شوبير الخطة الإعلامية للجنة للنهوض بالجانب الإعلامى للاتحاد الرياضى للجامعات، والمقرر أن تظهر نتائجها خلال إذاعة مباريات البطولات الرياضية المختلفة عبر الحسابات الرسمية للاتحاد، مشيرًا إلى أنه تم الاستفادة من الطلاب الذين لديهم موهبة فى المجال الإعلامى بالمشاركة الفعالة مع اللجنة، وذلك من خلال وجود مراسلين للجنة من طلاب الجامعات داخل كل جامعة.

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة عمل اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والتى تهدف إلى تغطية كافة الفعاليات والأنشطة الرياضية بالجامعات، من خلال الانتشار الإعلامى فى "الصحف والمواقع الإلكترونية، والسوشيال ميديا، والفضائيات واليوتيوب"، والتفاعل مع الطلاب من خلال "المسابقات، ومبادرات الموهوبين".