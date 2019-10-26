شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مكينات طوارئ بسيناء والبحر الأحمر تحسبا لأى انقطاعات بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن جميع المحافظات التابعة للشركة لم تشهد أى انقطاعات بشكل ملموس رغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدا أن الشركة استعدت للتقلبات المناخية بشكل مدروس لضمان عدم تأثر المواطنين بأى انقطاعات.

وأضاف السيد، لـ"الخليج 365" أن الإدارات التابعة للشركة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة جهاز المحليات، لافتا إلى أنه تم وضع مكينات طوارئ لتوليد الكهرباء بمحافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد و البحر الأحمر تحسبا لأى انقطاعات تحدث.

وأشار رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى نجاح شركة القناة فى مواجهة التقلبات المناخية وعدم تأثر المواطنين بها فى استقرار التيار الكهربائي يرجع إلى خطة التوسعات و التطوير التى تمت بالشبكة الكهربائية بشكل عام وبشركة القناة بشكل خاص.