شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: لا شكاوى فى آخر أيام موجة الطقس السيىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تواصل عملها منذ الصباح الباكر، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء، وتتواصل مع كافة المحافظات لمتابعة موجة الطقس السيء.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن غرفة العمليات لم تتلقى أى شكاوى من أى محافظة حتى الآن فى آخر أيام موجة الطقس السيء التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتى أكدت أن آخر أيام انكسار الموجة اليوم السبت.

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وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استمرار حالة الطوارئ فى الوزارة وكافة المحافظات، رغم انكسار الموجة غدًا، مشيرًا إلى أن الوزارة أكدت على رفع حالة الطوارئ طوال فصل الشتاء تحسبا تحسبا لأى طوارئ.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعوا بأن يشهد غدا الأحد، تحسنا ﻓﻰ الأﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ تنحسر ﻓﺮص ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء وﺗﺰداد ﻓﺘﺮات ﺳﻄﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ الأﻧﺤﺎء ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎر ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟية ﻏﺮﺑية ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.